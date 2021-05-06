وزيرمجلس الوزراء يُوجه بتسهيل إجراءات وصول القادمين للبلاد عبر مطارالخرطوم





وجه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمريوسف الجهات المعنية بمطار الخرطوم بإتخاذ ترتيبات فورية من شأنها تسهيل إجراءات الوصول للقادمين للبلاد تشتمل على زيادة عدد الصرافات بمطار الخرطوم بغرض تسهيل الخدمة المصرفية للقادمين، ووضع ترتيبات اضافية، تتناسب والاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

جاء ذلك لدى تفقده ظهر اليوم مطار الخرطوم الدولي برفقة وزيري الداخلية، الاتصالات والتحول الرقمي، مدير سلطة الطيران المدني وممثلو بنك السودان المركزي والصرافات الوطنية، لمجمع صالات الوصول والساحات الداخلية بمطار الخرطوم الدولي .

وأوضح الباشمهندس سعد أحمد محمد عبدالرحمن المدير العام لشركة مطار الخرطوم الدولي في تصريحات صحفية ان السيد وزير شؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق له اطلع على خطة متكاملة لتحديث وتأهيل صالات الوصول وتهيئتها بما يتناسب والخدمات المقدمة المتعارف عليها ، حسب طلب بنك السودان والصرافات وذلك لتقديم خدمات متميزة للقادمين مشيراً إلى تشغيل نظام الفيزا كارد لأول مرة بالسودان.

وأكد التزام إدارته بالتنفيذ الفوري لكافة توجيهات وزير شؤون مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بتوزيع الصرافات وزيادة عددها والارتقاء بكافة خدماتها المقدمة للقادمين للبلاد .

وأوضح انه سوف يتم اعادة التأهيل والدمج للمرافق بالمطار في صالة واحدة وبأحدث الامكانات لتشمل المغادرة والوصول حتى تساعد في تعزيز السلامة وترّقية الخدمات وزياد السعة الاستيعابية للمطار بما يتناسب وعودة البلاد لمكانتها الطبيعة بين الدول مبشراً بإستناف عدد من شركات الطيران الكبري لرحلاتها للبلاد لاسيما شركة لوفتهانزا (كبرى شركات الطيران بألمانيا الاتحادية) والخطوط القطرية وK L M (الخطوط الملكية الهولندية) وعدد اخر من الشركات .

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