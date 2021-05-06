حمدوك يبحث مع مسؤول بالأمم المتحدة وجود القوات الإثيوبية في أبيي





ناقش رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع الأمم المتحدة، موقف السودان في موضوع سد النهضة وقضايا الحدود مع الجارة إثيوبيا، فضلاً عن مسببات طلب السودان باستبدال المكون الإثيوبي في بعثة السلام الخاصة بأبيي.

وبحث حمدوك خلال مكالمة هاتفية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، بارفيه اونانقا آنيانقا، اليوم مسار السلام في السودان واستعدادات الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بعد توقيع إعلان المبادئ، واستعداد الأمم المتحدة للمساهمة الإيجابية فيها. وتطرّقت المكالمة بحسب إعلام مجلس الوزراء لوضع البعثة الأممية في منطقة ابيي وقواتها على ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وتنتشر في منطقة ابيي قوات أممية لحفظ السلام “يونيسفا” بمكون عسكري من الجنود الإثيوبيين، وكان السودان قد دفع طلباً للأمم المتحدة بتبديلهم بجنسيات أخرى، على خلفة التوتر بين الدولتين في ملفي الحدود وسد النهضة.

باج نيوز