(التعليم العالي) تنفي قبول طالبة في جامعة خاصة عبر (السمسرة)





نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يدور في بعض الوسائط بشأن قبول طالبة في جامعة خاصة عن طريق سماسرة، مبينة أن الوزارة ليس في كشوفاتها موظف باسم (ياسر محمد أحمد الطاهر) .

ونوه بيان للوزارة، أن الرقم الجامعي المذكور في الوسائط لا يخص القبول لشواغر التعليم الخاص، وذكر بأن القبول لشواغر التعليم الاهلي والخاص مازال التقديم لها مستمرا للتنافس.

وأوضح البيان أن الطالبة بهجة عبد الله سر الختم التي قيل انها قبلت لهذا العام بجامعة الرازي لا توجد بسجلات الشهادة السودانية لهذا العام ولا العام السابق ولا العام الذى قبله. وأكد أن الوزارة شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدعو ياسر وستحيط الوزارة الراي العام علما بكل المستجدات في هذا الجانب.

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