الشرطة تؤكد استخدام قوة القانون تجاه كل دعوة لنيل الحقوق بالقوة





حذرت قوات الشرطة بأنها ستتعامل بقوة القانون مع كل دعوة لنيل الحقوق بالقوة الجنائية أو أي محاولة لإرهاب سلطات إنفاذ القانون بالدولة.

واوضحت الشرطة في بيان، أن ما رشح في الوسائط حول تسجيل مصور لمواطن يهدد بتصفية مدير شرطة ولاية كسلا وسط جمهرة من المواطنين وذكر بأنهم قاموا بإطلاق سراح مواطن عنوة من حراسات الشرطة، أوضحت أن ما ذكره المواطن من تحرير متهم من الحراسة أمر غير صحيح ويواجه من يرتكبه الإجراءات القانونية.

وأكد البيان أن المواطن المعني تم الافراج عنه بالضمانة، وأوضح أنه تم القبض عليه واتخذت الاجراءات القانونية في مواجهته بقسم شرطة دائرة الاختصاص بإشراف النيابة وسيقدم للقضاء.

وقال البيان إن أي محاولات للتهديد أو نشر مقاطع للترويع وإثارة البلبلة سيتم حسمها بشكل قاطع وفقا للإجراءات القانونية، مبينة أن قوات الشرطة مؤسسة قومية تعنى بإنفاذ القانون وليست لديها أي عداءات أو خلافات مسبقة او لاحقه مع أي كيانات أو جهات أو أشخاص تحت أي ظرف .

السوداني