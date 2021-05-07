بدء الضخ التجريبي لمحطة مياه كوستي





دشّن والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق، بداية الضخ التجريبي لمحطة مياه الكشافة بمدينة كوستي بطاقة إنتاجية يومية خمسه آلاف متر مكعب لتغطية الأحياء الشمالية بالمدينة، ومن المُقرر أن تدخل الشبكة العامة الأسبوع المقبل.

ووقف الوالي على سير العمل بمحطة مياه كوستي الجديدة المُموّلة من قِبل المنحة اليابانية والتي تنفذها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومن المنتظر أن يكتمل العمل بالمحطة في شهر أكتوبر للعام ٢٠٢٢م بطاقة إنتاجية ثلاثة وثلاثين ألف متر مكعب.

وقال وراق في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، إن حكومة الولاية تعطي برامج خدمات المياه والكهرباء أولوية قصوى، وأشار إلى أن هذه الجولة لمحطات المياه بكوستي تأتي في إطار خُطة حكومة الولاية الرامية لتحقيق الاستقرار في الإمداد المائي بجميع محليات الولاية.

(كوش نيوز)