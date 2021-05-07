تاور يدعو لإيصال مساعدات قريضة لمستحقيها





شدد عضو مجلس السيادة، البروفسور صديق تاور كافي على ضرورة وصول قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى محلية قريضة بولاية جنوب دارفور إلى المتضررين قبل حلول عيد الفطر المبارك لترسم الابتسامة على وجوه الأطفال وضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة .

وأشاد لدى وداعه، بالخرطوم امس، قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى محلية قريضة، بالجهات المساهمة في القافلة، مثمنا دور هيئة الجمارك السودانية ومنظمة “كلنا قيم” وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج وكل الداعمين للقافلة .

وتحتوي القافلة على مواد إيواء من خيام وبطاطين وملابس أطفال ونساء وأدوات منزلية،و تأتي في إطار مواصلة الجهود السابقة التي ابتدرها عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور، تحت شعار: “كل البلد دارفور” لتقديم الدعم لأهالي دارفور، والتي بدأت بدعم مواطني مدينة الجنينة المتضررين من التوترات القبلية الأخيرة.

السوداني