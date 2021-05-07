مركبات جديدة لشرطة الولاية الشمالية





تسلمت رئاسة شرطة الولاية الشمالية عددا من المركبات الجديدة دعما من وزارة الداخلية.

وأكد مدير شرطة الولاية، اللواء منصور الحاج محمد الشيخ من خلال تدشينه المركبات الجديدة بحضور عدد من قيادات العمل الشرطي بالولاية أن المركبات الجديدة تعتبر إضافة قوية لتعزيز الامن والاستقرار بالولاية الشمالية وتنفيذ الخطة الامنية التي أجازتها لجنة امن الولاية في اجتماعها بدنقلا لتأمين الولاية الشمالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك والتي تشمل الاسواق والمرافق والمنشات الاستراتيجية بجانب تقديم الخدمات في المستشفيات وقطاعي المياه والكهرباء ومتابعة توفير وإيصال السلع الاساسية للمواطنين خاصة الدقيق والمواد البترولية وغاز الطبخ.

وقال اللواء منصور في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) إن جميع مراحل الخطط الأمنية التي وضعت لشهر رمضان المعظم والعشر الاخيرة من الشهر الفضيل وعطلة عيد الفطر المبارك تسير بصورة جيدة، مضيفا أن الخطة الأمنية التي أجيزت بواسطة لجنة امن الولاية تهدف لتجفيف الخارطة الجنائية وتقليل البلاغات .

السوداني