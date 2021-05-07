شركة SMT السودانية توضح: نحن من استوردنا باخرة ELANDRA WILLOW للوقود ونحن من دفعنا الغرامة وليس الحكومة





أوردت (السوداني) في عددها الصادر اليوم الجمعة، خبراً نقلاً عن موقع (مونتي كاروو) الإخباري بأن الحكومة دفعت، نصف مليون دولار غرامة على باخرة وقود ELANDRA WILLOW التي ظلت حبيسة الميناء لشهر كامل في انتظار تفريغ 36 ألف طن من الجازولين؛ استوردتها المجموعة الكويتية المستقلة IPG لصالح حكومة السودان.

ووصل الصحيفة، صباح اليوم توضيحٌ من شركة SMT السودانية، التي قالت إن الخبر غير دقيق، وأكدت أن الباخرة استوردتها الشركة السودانية SMT، وليست المجموعة الكويتية المستقلة IPG.

وأكدت SMT أن حمولة الباخرة تم ضخها لفك الضائقة الحالية للجازولين، والكمية التي تم تفريغها 36070 طناً.

وأوضحت شركة SMT السودانية، أن الحكومة لم تدفع دولاراً واحداً غرامة تأخير، وأن الشركة هي من تحمّلت غرامة التأخير. وقالت إن الغرامة المالية التي دفعتها SMT، تعتبر عادية جداً وفي حدود العمل الروتيني الناشئ من الإجراءات الخاصة بالمستندات. وأضافت: “دفعنا غرامة حوالي ٢٣٠ ألف دولار، وليس نصف مليون دولار، كما ورد في الخبر”.

السوداني