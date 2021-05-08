شاهد بالصور.. نجوم كرة القدم الدوليين بقيادة الملك العجب يقيمون إفطار رمضاني رائع ويلفتون الأنظار





لفت قدامى اللاعبين الدوليين الأنظار إليهم وذلك بعد نجاحهم في تنظيم افطار رمضاني رائع بمنتدى مراسي الشوق علي ضفاف النيل الأزرق وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد شهد الافطار عدد كبير من اللاعبين الدوليين الذين لعبوا للمنتخب القومي السوداني وأندية الهلال والمريخ وبعض الأندية العريقة.

حيث شارك أبرز النجوم بقيادة كابتني المريخ والمنتخب القومي السابقين فيصل العجب وأمير دامر إضافة للاعب الهلال السابق نزار كربوج ونجم الموردة والمريخ نور الدين عنتر وعدد من النجوم.

وأكدوا النجوم علي حرصهم واهتمامهم علي الحضور لأهمية هذا التجمع من أجل إعلاء قيمة التواصل الاجتماعي الرياضي بين قدامى اللاعبين واللاعبين الحاليين ولتطوير الحركة الرياضية والاهتمام بتوجهمم بعد اعتزال كرة القدم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين