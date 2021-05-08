CNN: صاروخ الصين الخارج عن السيطرة يسقط فوق تركمانستان صباح الأحد





حددت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، موعد سقوط صاروخ الصين الخارج عن السيطرة منذ أيام، والذي تحول إلى حديث العالم، وسط مخاوف من أن يقع فوق منطقة مأهولة بالسكان، بينما تؤكد الصين في المقابل، أن الصاروخ ليس له مخاطر وأن جسمه سيتم تدميره بمجرد دخوله المجال الجوي للأرض، بحسب تصريحات رسمية.

سي إن إن: صاروخ الصين الخارج عن السيطرة سيسقط فوق تركمانستان

وقالت سي إن إن عبر حسابها على تويتر إن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة سوف يسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت جرينتش أي الساعة 1:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ولفتت «سي إن إن» إلى أن المشكلة أن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة لن يسقط في البحر، في إشارة إلى سقوطه فوق اليابسة وربما فوق منطقة مأهولة بالسكان.

الجيش الأمريكي: صاروخ الصين الخارج عن السيطرة سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو فوق تركمانستان

وكانت القوات الجوية الأمريكية نشرت على موقع «سبيس تريك»، أمس، توقعاتها بشأن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة، الذي فقدت الصين الاتصال معه منذ أيام، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو فوق تركمانستان.

ووفقا للجيش الأمريكي، سيدخل صاروخ الصين الخارج عن السيطرة الغلاف الجوي يوم 9 مايو في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

وكان الجيش الأمريكي قد توقع سابقا سقوط صاروخ الصين الخارج عن السيطرة فوق الجزء الجنوبي للمحيط الهادئ بمنطقة ليست بعيدة عن نيوزيلندا.

مدير معهد البحوث الفلكية: صاروخ الصين الخارج عن السيطرة يمر فوق مصر فجرا

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريح لـ«الوطن» إن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة مر فوق مصر مساء الجمعة الساعة 10:42 دقيقة لمدة 127 ثانية، أي نحو دقيقتين و7 ثوان.

وأوضح أنه سيمر مرة ثانية فجر اليوم الساعة 4:47 دقيقة، ما يعني أن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة سيمر على مصر مرتين في 6 ساعات تقريبا.

بكين تطمئن العالم بشأن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة

وأطلقت الصين أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض، لكن لا أحد يعرف إلى أين يتجه بالضبط، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، للصحفيين إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا».

وأوضح «وانج» أن معظم حطام صاروخ الصين الخارج عن السيطرة سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

ويزن جسم صاروخ الصين الخارج عن السيطرة حوالي 21 طناً، ويبلغ طوله نحو 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدماً، حسبما ذكرت تقارير إعلامية عدة بشأن الصاروخ الذي أطلقته الصين الخميس الماضي.

الوطن المصرية