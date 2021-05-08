الخارجية تُشيد بدور منظمة إيقاد في السلام والتنمية





أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق، أهمية أن تلعب منظمة إيقاد دوراً أكبر في عمليات السلام والتنمية ببرامج التعاون والشراكات، التي تدفع بالتنمية والنماء في المنطقة.

وطرحت مريم المهدي خلال مُهاتفة مُطولة مع المدير التنفيذي للمنظمة، ورقني قبيهو، أمس ملامح خطة السودان لرئاسة إيقاد التي تستند على تفعيل دور المنظمة في المشاريع التنموية والنهضة الاقتصادية والتدخُّل الإيجابي لمعالجة النزاعات ودعم جهود السلام والمُصالحات الداخلية بين الدول. وتناولت أهمية أن تكون الإدارة التنفيذية لإيقاد على استعداد وجاهزية في هذه المرحلة، مؤكدة دعمها وتقويتها.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع اسفيري لمجلس وزراء خارجية إيقاد لبحث الأجندة والقضايا المهمة للمنظمة، توطئةً لزيارة رئيس مجلس الوزراء رئيس منظمة إيقاد عبد الله حمدوك الى الدول الأعضاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث سبل السلام والاستقرار بالمنطقة.

صحيفة الصيحة