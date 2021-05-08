منع تناول الوجبات في المطاعم وإغلاق المقاهي بنهر النيل





أكدت والي نهر النيل د. آمنة أحمد محمد المكي، على أهمية الالتزام بالاشتراطات والاحترازات الصحية وتقوية النظام الصحي على مستوى المحليات، ووجّهت بتطبيق قرار منع تناول الوجبات في المطاعم عدا نظام الوجبات السريعة وإغلاق مقاهي الشيشة والالتزام بموجهات الاحترازات والاشتراطات للحد من انتشار جائحة كورونا.

ووقفت والي نهر النيل لدى ترؤسها، مجلس وزراء حكومة الولاية الدوري بالأمانة العامة للحكومة في الدامر أمس، على الوضع الصحي العام بالولاية ومستوى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية وموقف جائحة كورونا وعدد الإصابات التي وصلت إلى 793 مصاباً و155 حالة وفاة بالولاية خلال الموجة الثالثة.

كما وجّه مجلس الوزراء بفصل الحوادث (الطوارئ) في المستشفيات وتقديم الخدمات العلاجية والدوائية مجاناً، وقالت الدكتورة آمنة إن حكومتها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات علاجية أفضل رغم التردي الكبير بالمستشفيات.

ووقف مجلس حكومة نهر النيل على أنشطة وبرامج دائرة التنمية الاجتماعية خلال شهر رمضان المُعظم المتمثلة في مشروع فرحة الصائم بدعم الفقراء والمساكين والأيتام والخلاوي وفرحة العيد.

صحيفة الصيحة