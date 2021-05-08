والي الجزيرة النظام البائد ارتكب فساد لا حصر له في اراضي الولاية





كشف والي الجزيرة عن اراضي الولاية في عهد النطام البائد تعرضت لفساد لا حصر له، واقر الوالي في الوقت ذاته بأن تأخير تشكيل النقابات شكل عاملاً سلبياً في إدارة الفترة الانتقالية واستكمال هياكل السلطة في المستويين التنفيذي والتشريعي.

وقال بمنتدى “كباية شاي” الذي نظمته صحيفة التيار لأول مرة بود مدني مساء أمس الأول بنادي الجزيرة : “لم نفتح الاراضي للخطة الاسكانية الا استشعارا منا بمعاناة السكان” ، وأضاف طرحنا خطط اسكانية رأسية بالقرب من عواصم المحليات ، ودافع عن لجنة إزالة التمكين ووصفها بأنها سيادية وأعلن والي الجزيرة عن جاهزيته لتوفير بصات للاعتصام أمام مجلس السيادة فى حال وجود مساوئ في لجنة إزالة التمكين، واردف أن نقاط العبور الداخلية بالولاية تسببت في مشكلة كبيرة أدت لارتفاع الأسعار.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة