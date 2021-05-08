الأمة القومي : لابد من وجود قوانين واضحة لتحديد صلاحيات حاكم دارفور





انتقد الامين العام لحزب الامة القومي الواثق البرير تعيين حاكم لاقليم دارفور وولاة مدنيين في آن واحد ، وشدد على ضرورة وجود قوانين واضحة ومعلومة تجنبا لتداخل الاختصاصات بين الحاكم والولاة منهما، وقال البرير في تصريح مقتضب لـ(الجريدة) :”هذا يؤكد عدم وضوح للرؤية في الحكم” وتساءل ما هي صلاحيات الوالي في ظل وجود حكام أقاليم وما هو نظام الحكم في السودان ؟ وقطع بأن البلاد بهذه الطريقة تمضي نحو الفوضي و في طريق غير معلوم وطالب بالشفافية في العلاقة بين حاكم اقليم دارفور وولاة ولايات دارفور.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة