بعد تعادله مع فاركو سلبياً .. الهلال يخوض تجربته الثانية اليوم ويتيح الفرصة للبدلاء





يؤدي فريق الكرة الأول بنادي الهلال في العاشرة من مساء اليوم تجربته الودية الثانية بمعسكره الحالي بالعاصمة المصرية القاهرة والذي يقيمه بفندق موفنبيك بمدينة “٦ أكتوبر” وذلك بمواجهة فريق زد إف سي أحد أندية دوري الدرجة الثانية المصري.

وكان الهلال بدأ تجاربه الإعدادية أمس الأول بلقاء فاركو المصري وهي التجربة التي انتهت بالتعادل السلبي والتي دفع حلالها البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتوليفة مكونة من أبوعشرين في حراسة المرمى والرباعي السموأل ميرغني، وضاح، ارنق وفارس في الخط الخلفي إلى جانب نصر الدين الشغيل، بوغبا، نزار حامد وعبد الرؤوف في وسط الملعب بينما لعب في المقدمة الهجومية الثنائي عيد مقدم ومحمد عبد الرحمن.. قبل أن يجري خمسة تبديلات في شوط اللعب الثاني بدخول الطيب عبد الرازق وموفق صديق وحسين النور وعثمان ميسي ووليد الشعلة مكان كل من وضاح، عبد الرؤوف، نزار حامد، عيد مقدم ومحمد عبد الرحمن.

وعلى الرغم من الأفضلية النسبية للهلال على مدار الشوطين، إلا أن الفريق فشل في هز شباك الفريق المصري بعد أن أهدر الغربال أكثر من فرصة إلى جانب عيد مقدم والشعلة فيما صدت العارضة كرة موفق صديق في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء في الوقت الذي اشتكى فيه الطاقم الفني للهلال من طاقم التحكيم بعد اتهامه بحرمان الفريق من ركلتي جزاء.

وعانى الهلال خلال تجربة فاركو من ذات المعضلة التي واجهته بدوري أبطال أفريقيا والمتعلقة بعدم تسجيل الأهداف حيث أهدر رماته كل الفرص التي سنحت لهم فيما لم يشارك العائد بعد طول غياب ياسر مزمل في ظل رغبة الطاقم الفني في إتاحة الفرص له بالتدريج بعد أن يتقدم في الجاهزية.

وأدى الهلال مساء أمس تدريباً خفيفاً بمقر إقامته عمل من خلاله الطاقم الفني البرتغالي على تصحيح أخطاء التجربة الأولى وتجهيز المجموعة التي لم تشارك في اللقاء الأول ومن لعبوا كبدلاء للظهور منذ البداية في لقاء اليوم حيث يتوقع أن يشارك أبوجا في حراسة المرمى ومؤيد عابدين في مركز الظهير الأيمن وعمر المصري كظهير أيسر مع تواجد بويا والطيب عبدالرازق في وسط الدفاع على أن يلعب في الوسط كل من صلاح عادل، أبو عاقلة عبدالله، سليم وموفق فيما يقود المقدمة الهجومية كل من محمد موسى الضي ووليد الشعلة من توقعات بإتاحة الفرصة لياسر مزمل للمشاركة في جزء من اللقاء ليبدأ إستعادة حساسية المباريات.

الجدير بالذكر أن فريق “زد إف سي” يحتل الترتيب التاسع في المجموعة الثانية من مجموعات دوري الدرجة الثانية المصري.

الخرطوم- ناصر بابكر

صحيفة الصيحة