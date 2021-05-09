وزير الثروة الحيوانية : التهريب كان مسكوتاً عنه في السابق





كَشف وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي إبراهيم، تفاصيل لقائه مع وزير الزراعة المصري، وأوضح أن الزيارة ناقشت قضايا مهمة أبرزها تهريب الماشية بالطرق غير الشرعية عبر الحدود، وأعلن عن توقيعهم مع الجانب المصري مذكرة تفاهم.

وقال عبد النبي في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إنّ زيارته لمصر معنية بقطاع الثروة الحيوانية وتستغرق (٤) أيام، وأوضح أن لقاءه مع وزير الزراعة المصري أمّن على ضرورة تكوين آلية مشتركة بين البلدبن لتقنين مكافحة تهريب الماشية عبر الحدود السودانية المصرية، وقال عبد النبي إن تهريب الثروة الحيوانية بطريقة غير شرعية كان مسكوتاً عنه خلال الفترة الماضية، ونوه إلى أن هذا التهريب أثّر على الاقتصاد، وقال (لذلك كان من الضرورة عمل آلية مشتركة وتقديم مقترحات عبر حرس الحدود والمنظومة الأمنية). وأعلن عبد النبي أن اللقاءات تطرّقت لمسألة الصيد الجائر بالنيل والتجديف، وشدد على ضرورة عمل لجان لترتيب عملية الصيد، وأشار إلى أن هذه نقاط غائبة ويجب مُعالجتها، وأمّن على ضرورة تفعيل الاتفاقيات عبر توقيع مذكرات تفاهم للمصالح المشتركة بين البلدين. وأوضح حافظ أنه التقى أيضاً وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري وبحث اللقاء أيضاً قطاع الثروة الحيوانية. وأكد أن وزير التعليم العالي المصري أبدى استعداده التام للتعاون وتبادل البحوث في مجال الثروة الحيوانية، وأشار إلى أنهم طالبوا بإضافة منح دراسية للطلاب السودانيين في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، ، وأكد أن هذا الطلب وجد موافقة. ونوه إلى ان لقاءهم بوزير التجارة والصناعة المصري ناقش صادرات اللحوم الحمراء المذبوحة وصادر الماشية، وقال (قدّمنا دعوة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية).

صحيفة الصيحة