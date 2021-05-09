البرهان يدعو الولايات المتحدة لمساندة الحكومة الانتقالية





دعا رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف مع الحكومة الإنتقالية ومساندتها في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية .

وبحث البرهان خلال لقائه بالقصر الرئاسي بالخرطوم امس، بمبعوث الرئيس بايدن لمنطقة القرن الافريقي، جيفري فليتمان سبل تعزيز وترقية التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة في مختلف القضايا، مرحبا بتعيين فليتمان مبعوثا خاصا للرئيس الامريكى .

وأكد البرهان ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والسودان، لاسيما في قضاياه الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين .

من جانبه ناشد المبعوث الامريكي رئيس مجلس السيادة لمساعدته على انجاح مهمته الجديدة بمنطقة القرن الافريقي.

صحيفة السوداني