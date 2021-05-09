مجمع الفقه الإسلامي يفتي بعدم جواز التوقيع على (سيداو)





أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي أجازها مجلس الوزراء مع التحفظ على بعض بنودها.

ويسود جدلٌ في البلاد بشأن خطوة مجلس الوزراء الخاصة بالمُصادقة على سيداو، حيث يحاجج البعض بأن نصوصها تخالف الشريعة الإسلامية.

وقال مجمع الفقه، في بيان له اليوم الأحد: “الحكم الشرعي عدم جواز التوقيع أو المُصادقة على اتفاقية سيداو، ولو مع التحفظ”.

وأعلن المجمع، عن تحفظه على جملة من مواد بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة، لمخالفتها “شرعنا وأعرفنا”.

وكان مجلس الوزراء، قد أجاز بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة دون أي تحفُّظ على أيِّ بندٍ من بنوده.

صحيفة السوداني