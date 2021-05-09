التعايشي يلتقي تنسيقية قطاع الطيران المدني





تعهد عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الأستاذ محمد حسن التعايشي، بتسخير كافة الإمكانيات لمعالجة القضايا المتعلقة بقطاع الطيران المدني والعمل على تطويره. وأمن التعايشي لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بحسب (سونا)، وفد تنسيقية قطاع الطيران المدني، على إقامة ورش تخصصية لتوحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بين القطاع والجهات ذات الصلة. وأوضح الأستاذ هشام سليمان محمد، الناطق الرسمي باسم تنسيقية قطاع الطيران المدني، أن اللقاء تناول بالشرح التفصيلي كافة العقبات والقضايا التى تواجه القطاع، واصفا اللقاء بالمثمر، مؤكدا حرص القطاع بمكوناته المختلفة لتطوير العمل وتجويد الأداء. وأشار هشام إلى أن التنسيقية قامت برفع مجموعة من التوصيات لتطوير وتنمية القطاع للسيد عضو مجلس السيادة الإنتقالي تمهيدا لرفعها للجهات المختصة.

الخرطوم (كوش نيوز)