“حميدتي” يؤكد أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات





أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة. وبحث سيادته، لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم بحسب (سونا)، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن للقرن الافريقي السيد جيفري فليتمان، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مشيداً بالاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة الأمريكية لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان. وأعرب النائب الأول عن ترحيبه بتعيين السيد جيفري مبعوثاً خاصا للقرن الأفريقي، مؤكداً التعاون التام معه لإنجاح مهامه ، واشار إلى أن التواصل المستمر بين قيادتي البلدين من شأنه المساعدة على معالجة جميع قضايا المنطقة، التي أكد حرص السودان على استقرارها وتقدمها. وتطرق الفريق اول دقلو خلال اللقاء للتطورات على الحدود مع إثيوبيا، مؤكداً إنه لاتراجع عن حدود السودان المتعارف عليها وفقاً للاتفاقيات الدولية ، وشدد على اهمية الحل السلمي للقضية. واشار سيادته لتطورات الأوضاع بشأن ملف سد النهضة ،لافتاً الى موقف السودان الثابت الداعي لضرورة التوصل لاتفاق ملزم لكل الأطراف. من جانبه أكد المبعوث الامريكى للقرن الإفريقى السيد فيلتمان أهمية السودان ومنطقة القرن الإفريقى للولايات المتحدة ، لافتاً الى ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته ، ووصف العلاقات السودانية الأمريكية بانها علاقات قديمة ومتجذرة.

الخرطوم (كوش نيوز)