وزير الخارجية تبحث مع نظيرها الصيني مشاركة بلاده في مؤتمر باريس





بحثت وزيرة الخارجية مريم الصادق مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي العلاقات بين السودان و الصين و التعاون في المجالات المختلفة .

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي اليوم”الأحد” ، و قالت مريم في تغريدة على حسابها بـ “تويتر” إن الإتصال تناول تطورات الوضع في ‎سد النهضة و ضرورة إيجاد حل عبر الحوار، بالإضافة إلى مؤتمر باريس و مشاركة الصين فيه .

وأكدت مريم تطابق الرؤى في أغلب القضايا المطروحة مع الجانب الصيني.

و في الرابع و العشرين من أبريل الماضي تلقت مريم دعوة لزيارة بكين في أقرب فرصة من نظيرها الصيني وانغ يي لبحث و تطوير علاقات البلدين.

باج نيوز