سياسية
وزير الخارجية تبحث مع نظيرها الصيني مشاركة بلاده في مؤتمر باريس
بحثت وزيرة الخارجية مريم الصادق مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي العلاقات بين السودان و الصين و التعاون في المجالات المختلفة .
جاء ذلك خلال إتصال هاتفي اليوم”الأحد” ، و قالت مريم في تغريدة على حسابها بـ “تويتر” إن الإتصال تناول تطورات الوضع في سد النهضة و ضرورة إيجاد حل عبر الحوار، بالإضافة إلى مؤتمر باريس و مشاركة الصين فيه .
وأكدت مريم تطابق الرؤى في أغلب القضايا المطروحة مع الجانب الصيني.
و في الرابع و العشرين من أبريل الماضي تلقت مريم دعوة لزيارة بكين في أقرب فرصة من نظيرها الصيني وانغ يي لبحث و تطوير علاقات البلدين.
باج نيوز