الصين تُخطِّط لإعفاء جزء من ديونها على السودان في مؤتمر باريس





قطع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمشاركة بلاده على مستوى عالٍ في مؤتمر باريس، وأنّ بلاده تنظر بإيجابية لإمكانية إعفاء الدَّين أو إعفاء جزء منه، وأبدى تفهماً كبيراً لموقف السودان من سد النهضة، مشيراً إلى أهمية التوصُّل لاتفاق بأسرع ما يمكن.

وقدمت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الصيني وانغ يي، أمس شرحاً لتطورات الأوضاع في السودان لا سيما ملفات سد النهضة، ومؤتمر باريس، مستعرضة موقف السودان الرسمي من سد النهضة الإثيوبي والذي يُنادي بضرورة التوصُّل إلى اتفاقٍ مُلزمٍ، مُبيِّنةً رفض السودان لأيِّ إجراء أحادي للملء، وحرصه على تحقيق مصالح كل الأطراف.

وأشاد الوزير الصيني بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، مُعرباً عن تقدير بلاده للسودان واستعدادها لتفعيل العلاقات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يُعزِّز الصداقة والتعاون بين البلدين.

صحيفة الصيحة