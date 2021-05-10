اتفاقات بين السودان ومصر على مكافحة تهريب الحيوانات





اتّفق السودان ومصر على وضع آلية مشتركة لمقاومة عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود للحيوانات بمُختلف أنواعها، فضلاً عن الاتفاق على إقامة مشروع استراتيجي لتصدير اللحوم السودانية، وفتح السوق السوداني أمام الدواجن المصرية من المنشآت التي اعتمدتها المُنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من أنفلونزا الطيور.

ووقّع وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، على مجموعة اتفاقات أمس في ختام زيارة نفّذها إبراهيم للقاهرة استمرّت لـ(5) أيام.

واعتمد الوزيران محضر اللجنة العليا والذي أكّد على البدء في إجراءات إنشاء مزرعة نموذجية مُشتركة للإنتاج الحيواني، فَضلاً عن تعزيز التعاون في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي، والعمل على تحسين طرق الصيد وعلى مكافحة عمليات الصيد الجائر والتجريف، وكذلك التعاون في مجال صحة وأمراض وجودة المنتج السمكي لتلبية احتياجات السودان من الثروة السمكية.

واتفق الجانبان على فتح باب تصدير اللقاحات البيطرية التي ينتجها معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية إلى جمهورية السودان بعد استيفاء الشروط والمواصفات العالمية، كما تم الاتفاق بين الجانبين على أن يقوم الجانب السوداني بموافاة الجانب المصري بمشروعات الاستثمار المطلوبة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والحوافز التي تقدم للمستثمرين هناك وذلك بالتعاون بين وزارتي الزراعة المصرية والثروة الحيوانية السودانية وجمعيات رجال الأعمال والمسثمرين في البلدين وذلك للترويج لتلك المشروعات بجمهورية مصر العربية.

وشملت مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، تعزيز التعاون في مجال إنتاج وتربية نحل العسل، وأيضاً تَنظيم دَورات تدريبية للعاملين بوزارة الثروة الحيوانية السودانية وذلك بالمركز الدولي المصري الزراعي والمعاهد البحثية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة المصرية في مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.

صحيفة الصيحة