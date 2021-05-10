مجلس السيادة يتعهّد بمُعالجة قضايا الطيران المدني





تعهّد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، بتسخير الإمكانات كافة لمعالجة القضايا المتعلقة بقطاع الطيران المدني والعمل على تطويره.

وأشار التعايشي خلال لقائه، وفد تنسيقية قطاع الطيران المدني، بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس الى إقامة ورش تخصصية لتوحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بين القطاع والجهات ذات الصلة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قطاع الطيران المدني، هشام سليمان محمد، في تصريح صحفي أنّ اللقاء تناول بالشرح التفصيلي العقبات والقضايا كافة التي تُواجه القطاع، واصفاً اللقاء بالمُثمر، مؤكداً حرص القطاع بمُكوِّناته المُختلفة لتطوير العمل وتجويد الأداء، وأشار هشام إلى أنّ التنسيقية قامت برفع مجموعة من التوصيات لتطوير وتنمية القطاع للسيد عضو مجلس السيادة الانتقالي تمهيداً لرفعها للجهات المُختصة.

صحيفة الصيحة