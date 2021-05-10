الجمارك: أغلقنا ملف (البوكو) وأي عربة غير مُقنّنة سيتم صهرها





أعلن رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير، عن إغلاق ملف عربات “بوكو حرام” بقرار نهائي ولا رجعة فيه.

وقال رئيس هيئة الجمارك في تصريحات صحفية محدودة، إنّ إدارته قرّرت مصادرة (3000) عربة أخذ أصحابها كافة الفرص لتقنينها، إلا أنهم فشلوا بحد تعبيره، وقطع بأنّ جميع عربات “بوكو حرام” التي لم يتم تقنينها ستتم مُصادرتها وصهرها بمصنع جياد وتدوين إجراءات قانونية في مواجهة مالكيها، وأعلن أن هيئة الجمارك حصرت (105) آلاف عربة خلال (15) يوماً تم استيرادها خلال السنوات العشر الماضية عن طريق “بوكو حرام”، وقال الطاهر (تاني مافي رجعه للبوكو نهائياً وما دايرين نسمع سيرتو وأي عربية ما مُقنّنة ستتم مُصادرتها وإحالتها لجياد لصهرها)، وشدّد على أنّ أيِّ عربة دخلت البلاد عن طريق التهريب أو دُون تقنين سيكون مصيرها المُصادرة والصهر، وأعلن الطاهر أنّ إدارته نشرت تقنية حديثة في بعض المناطق الحدودية بالبلاد وأصبحت تُراقب الحدود من داخل غرفة التحكُّم بمباني الجمارك في الخرطوم، وقال إنّ إدارته أيضاً ظَلّت على اتصالات مُستمرّة خلال الأيام الماضية لإدخال الطيران في مُراقبة الحدود مع دول الجوار لمُكافحة التهريب، ونفى رئيس هيئة الجمارك في الوقت ذاته، وجود تفلتات أمنية على الحدود مع دولة تشاد عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي.

من جهته، أكد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي، قُدرة الشرطة والأجهزة الأمنية بالبلاد على حماية المدنين بولايات دارفور عقب خروج قوات يوناميد، مُؤكِّداً أنّ قواته اتّخذت عدداً من الإجراءات والتحوطات جارٍ تنفيذها بولايات دارفور لحفظ الأمن والاستقرار.

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة