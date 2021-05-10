حميدتي: موقفنا ثابتٌ تجاه سد النهضة والحدود





أكّد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أهمية التنسيق والتعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كافة، وقطع بأن الجيش لن يتراجع عن حدود السودان مع إثيوبيا المتعارف عليها وفقاً للاتفاقيات الدولية، وشدد على أهمية الحل السلمي للقضية، مبيناً أن موقف السودان ثابتٌ تجاه ملف سد النهضة ويدعو لضرورة التوصل لاتفاقٍ مُلزمٍ لكل الأطراف.

وأشاد “حميدتي” خلال لقاء جمعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن للقرن الأفريقي جيفري فليتمان، بالقصر الجمهوري أمس للاهتمام المُتواصل الذي تولِّيه الحكومة الأمريكية لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمضي في مسارها الصحيح وتتطلب دعمها وتطويرها. وأعرب “حميدتي”، عن ترحيبه بتعيين جيفري مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي، مُؤكِّداً التعاون التام معه لإنجاح مهامه، وأشار إلى أنّ التواصل المستمر بين قيادتي البلدين من شأنه المساعدة على معالجة جميع قضايا المنطقة، التي أكد حرص السودان على استقرارها وتقدمها.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى السيد فيلتمان، أهمية السودان ومنطقة القرن الأفريقي للولايات المتحدة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته، ووصف العلاقات السودانية الأمريكية بأنها علاقات قديمة ومُتجذِّرة.

صحيفة الصيحة