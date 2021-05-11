الجيش يغلق الشوارع المُحيطة بالقيادة العامة





أعلنت القوات المسلحة، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة اليوم الثلاثاء.

ودعت في تعميم صحفي أمس، المواطنين إلى تجنُّب الاقتراب واتّخاذ الطرق البديلة حفظاً للأمن والاستقرار، وهنّأت القوات المسلحة، الشعب السوداني بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وكانت دعوات قد انطلقت من أسر الشهداء لإقامة إفطار رمضاني في مُحيط القيادة العامة اليوم بالتزامُن مع أحداث فض الاعتصام التي تُصادف التاسع والعشرين من رمضان.

وجرى تحديد خارطة مكان الإفطار ومواضع للمتاريس وصولاً إلى المكان الذي تم تحديده من مسجد جامعة الخرطوم شمالاً وحتى كلية الأشعة جنوباً ومن شارع الجمهورية غرباً وحتى صينية بُرِّي شرقاً.

صحيفة الصيحة