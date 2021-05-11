لجنة سلام المنطقتين توصي بتسمية المفوضيات لتنفيذ الاتفاق





أوصت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام حول منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، القيادة السياسية لتسمية المفوضيات ذات الصلة بتنفيذ الإتفاق .

وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي إبراهيم .

والاجتماع استعرض عددا من القضايا والموضوعات العاجلة والاجرائية ذات الصلة بتنفيذ اتفاق مسار المنطقتين والصعوبات التي تواجهها.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار، في تصريح صحفي، إن اللجنة اتخذت عدة قرارات بينها توصية للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان لتسمية المفوضيات ذات الصلة بتنفيذ الإتفاق، بجانب الإتفاق على صياغة اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال اللجنة على أن تراعي المرونة والفاعلية.

وأضافت وزيرة الحكم الاتحادي، أن اللجنة وافقت على تشكيل لجنة إنسانية مشتركة مؤقتة تعنى بالتدابير الأولية لعودة النازحين واللاجئين، فضلاً عن زيارة وفد رفيع المستوى من اللجنة المشتركة للترتيبات الأمنية للمنطقتين بعد عطلة عيد الفطر المبارك .

صحيفة السوداني