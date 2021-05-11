(الدعم السريع) يمشط طريق – نيالا الفاشر بعد ظهور بوادر تمرد مسلح





دفعت قوات الدعم السريع، بقوة لتمشيط طريق الفاشر- نيالا الذي شهد خلال الأيام الماضية بوادر نهب مسلح يقوده أفراد مجهولون ينشطون في تهديد المواطنين وسلب ممتلكاتهم.

ووجه قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور العميد جدو حمدان أبو نشوك لدى مخاطبته برئاسه القطاع بالفاشر ،امس، قوات المجموعة الخامسة المكلفة بمهمة تمشيط مناطق “تابت” و”شنقل طوباي” وصولاً إلى الحدود مع ولاية جنوب دارفور بمنطقه “ام دريساي” .

وجدد ابو نشوك استعداد قواته التام للحفاظ على ممتلكات المواطنين وحراسة السلام الذي تم بجوبا، وقال”عليكم بإظهار الضبط والربط خلال هذه المهمه والتعامل وفق التوجيهات الصادرة من القيادة”.

صحيفة السوداني