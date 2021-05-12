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شهيدان وعدد من المصابين في احياء ذكرى فض الاعتصام
سقط شهيدان باعيرة نارية واصيب عدد من المتظاهرين مساء الثلاثاء في احياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام قرب نفق جامعة الخرطوم وفقا لمصادر متطابقة . وتوفي الثائر عثمان احمد بدرالدين الذي اصيب بطلق ناري ونقل الى مستشفى رويال كير وتوفي في العملية ، وتوفي الثائر مدثر مختار بخيت ، يسكن اركويت شارع الستين بمستشفى الزيتونة اصيب بطلق ناري في الصدر ايضا .. ونقل عدد من المتظاهرين اصيبوا اصابات متفاوتة الى مستشفى فضيل ورويال كير.
الخرطوم 11-5-2021، (سونا )