آلاف الثوار يشيعون الشهيد عثمان بمقابر البكري





شيع الآلاف من الثوار والثائرات مساء الأربعاء بمقابر البكري الشهيد عثمان احمد الذي قتل مساء الإثنين عقب إفطار أسر الشهداء بمحيط القيادة العامة. وسيرت لجان مقاومة امدرمان موكب التشييع انطلاقا من صينية الزعيم الازهري بينما استجاب المئات لدعوة تنسيقية لجان مقاومة كرري التي انطلق موكبها من تقاطع المهداوي. وترحم المشيعون على الشهيد، ونادوا بالقصاص لكل الشهداء وتوقيف القوة المسؤولة عن الحادث وتقديمهم لمحاكمة عادلة. ورفع المشيعون عدة مطالب منها المطالبة بتقديم الجناة لمحاكمات عادلة، وحل لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة.

الخرطوم ١٣ – ٥ – ٢٠٢١ (سونا)