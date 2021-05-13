ولاية البحر الأحمر: انعدام الوقود في المحطات سببه وزارة الطاقة والتعدين الخرطوم





إدارة النقل والبترول⛔⛔⛔

تنوه إدارة النقل والبترول بأن الشح في الوقود وانعدامه في محطات الولاية سببه وزارة الطاقة والتعدين الخرطوم بعدم تخصيص حوجة الولاية من الوقود علما بأن الوقود الموجود بالولاية بمستودعي اويل ليبيا وبترولا فقط وخروج خمسة شركات عن الخدمة مما يعني أن المحطات العاملة بالولاية لن يتجاوز الأربعة محطات في مقبل الأيام وهي (اويل ليبيا الشعبي/والسوق) بترولا المنطقة /والسوق) .

وعطفا علي ذلك ومن باب تمليك المواطن الحقائق نوضح ذلك ليتحمل كل شخص مسؤليته أمام الله ثم أمام المواطن صاحب الحق الأولي بالخدمة حتي لا يعتقد أحد بأن الوقود موجود ولا يتم تزويد المحطات به.

الأربعاء 12مايو 2021م

ادارة النقل والبترول ولاية البحر الأحمر