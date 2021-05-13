عقار وسلفا كير يبحثان بكمبالا القضايا ذات الإهتمام المشترك





إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير مساء اليوم بمقر إقامته بفندق منونيو بكمبالا، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت حيث تناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك. َ

و قدم عضو مجلس السيادة شرحاََ ضافياََ حول تنفيذ بنود إتفاق جوبا لسلام السودان لاسيما فيما يتعلق بمحور الترتيبات الأمنية معرباََ عن شكره وتقديره للرئيس سلفاكير على جهوده الكبيرة في تحقيق السلام في السودان.

سونا