الفيفا يعلن عن برنامج تصفيات كأس العرب





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مواعيد المباريات المؤهلة لنهائيات كأس العرب “قطر 2021″، والتي سوف تقام في العاصمة القطرية “الدوحة”، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

وتأهل أول 9 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا إلى البطولة مباشرة، وهي منتخبات قطر “البلد المنظم”، (58) في التصنيف)، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسورية (79).

وسيتم تحديد بقية المنتخبات الـ7 المتأهلة للبطولة من خلال المباريات التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات خلال أسبوع في نهاية شهر يونيو المقبل بنظام خروج المغلوب، حيث تكون البداية يوم 19 يونيو المقبل بلقاء ليبيا والسودان، وفي اليوم التالي تلعب سلطنة عمان مع الصومال، ويوم 21 يونيو يلعب منتخبا الأردن وجنوب السودان.

ويلتقي منتخبا موريتانيا مع اليمن يوم 22 يونيو، وفي اليوم التالي يلتقي منتخبا لبنان وجيبوتي، ويوم 24 سوف يلعب منتخب فلسطين مع جزر القمر.

وتقام آخر مباراة في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات يوم 25 يونيو والتي تجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب البحريني.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أجرت القرعة في الدوحة يوم 27 أبريل الماضي بمشاركة كبيرة وواسعة من أسرة الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، ورؤساء الاتحادات بالدول العربية المختلفة المشاركة في البطولة.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة فيها إلى 4 مجموعات، وسوف تنطلق البطولة ابتداء من يوم 30 نوفمبر المقبل بلقاء يجمع بين منتخب قطر مع الفائز من مباراة الكويت والبحرين في التصفيات، وسوف تستمر البطولة حتى موعد المباراة النهائية لها يوم 18 ديسمبر، وتقام فيه أيضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتضم المجموعة الأولى للبطولة منتخبات قطر والعراق والفائز من لقاء سلطنة عمان ضد الصومال، والفائز من لقاء الكويت والبحرين.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسورية، والفائز من مباراة موريتانيا ضد اليمن، والثالثة تضم منتخبات المغرب والسعودية والفائز من مباراة الأردن ضد جنوب السودان، وكذلك الفائز من لقاء فلسطين ضد جزر القمر.

وتضم المجموعة الرابعة والأخيرة في البطولة منتخبات الجزائر ومصر والفائز من مباراة لبنان ضد جيبوتي، وكذلك الفائز من لقاء ليبيا والسودان.

وتعتبر بطولة كأس العرب قطر 2021 بروفة قبل مونديال قطر 2022 وستكون هي البطولة الكبرى التي سوف يتم خلالها تجربة بعض ملاعب المونديال خلال البطولة التي ستقام على ستة ملاعب، كما أعلنت اللجنة المنظمة ذلك بجدول مباريات البطولة.

الامارات نيوز