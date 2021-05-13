والي كسلا يدعو إلى نبذ القبلية والجهوية





أدى والي كسلا المكلف أمين عام الحكومة الأستاذ الطيب محمد الشيخ صلاة عيد الفطر بالمسجد الكبير بمحلية كسلا وتناول إمام وخطيب المسجد الشيخ عبد الرحمن الحذيفي في خطبة العيد رسائل عن أهمية وفضل الصيام بالإضافة إلى فرحة العيد في هذا اليوم.

ودعا الحذيفي في خطبته الى وحدة المجتمع ونبذ القبلية والجهوية، محذرا من افشاء القبلية وسط المجتمع باعتبارها من أنواع الفتن، آملا أن يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد وأن يتحقق السلام والأمن والرخاء لكافة المواطنين بالبلاد.

من جهته هنأ الوالي في كلمته بمناسبة عيد الفطر الشعب السوداني عامة ومواطني ولاية كسلا خاصة، آملا أن يعود العيد والسودان يرفل في الأمن والسلام والرخاء ورفاه العيش. وقال ان العيد يأتي وبلادنا مازالت في حراك متسارع نحو التحدي الي الديمقراطية الحقة وتحقيق الحرية والسلام والعدالة وأن تتنزل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة لأرض الواقع وأن يعمل الجميع من أجل الاستقرار ونبذ الصراعات والالتفات الى تجويد الخدمات.

وأضاف أنه بضرورة تحقيق السلام ليصبح شاملا لايستثني أحد منوها الى أن البلاد تتطلب تقديم مصلحة الوطن مطالبا بالحفاظ على موقع الولاية القيادي والريادي من بين الولايات والتفوق في التنمية والاستقرار وتماسك النسيج الاجتماعي ونبذ الفرقة والاختلاف والعيش في سلام وتلاقحا بين الثقافات.

وأهاب الوالي بالمواطنين الالتزام بالتوجيهات الصحية حفاظا علي الأرواح والمجتمع من وباء كورونا.

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