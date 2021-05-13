محافظ مشروع الجزيرة يدعو لتكثيف الجهود للموسم الزراعي الجديد





هنأ الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيره جماهير المزارعين والعاملين علي إمتداد مشروع الجزيره والشعب السوداني قاطبة بحلول عيد الفطر المبارك وأن يعيده الله بالأمن والإستقرار ومزيد من الإنتاج، مترحما على شهداء الثورة السودانية المجيدة.

ولفت مرزوق في تصريح (لسونا) للترتيبات التي تقودها إدارته لتقييم الموسم الزراعي المنصرم ورصد كافه السلبيات التي برزت خلال الموسم لمعالجتها في الموسم الجديد 2022 – 2021 داعيا مديري الأقسام والمفتشين بالغيط بالتواجد الميداني خلال عطلة عيدالفطر والمشروع يستشرف موسم زراعي جديد يتطلب تكثيف الجهود والعمل مع المزارعين لنظافة الغيط من بقايا محاصيل الموسم المنصرم والدفع بعمليات إنجاز حفار أبو عشرين واستقطاب مزيد من آليات حفار أبو عشرين للفراغ من عمليات الحفر في وقت مبكر من الموسم في ظل تأمين المواد البترولية بمخازن الإدارة لأصحاب حفار أبو عشرين.

وشدد على ضرورة رصد مشاكل الري الآنية والعاجلة لتقديمها لإدارة الري للمعالجتها إلى جانب تحديد المصارف التي تحتاج لمعالجات عاجلة ووجه مرزوق بضرورة الإلتزام بالدوره الزراعية وزراعة 60% في العروة الصيفية لضمان ري كل المحاصيل.

وأكد أن إدارته ماضية نحو تأمين المواد البترولية مع وزارة النفط لمقابلة تحضيرات أراضي العروة الصيفية.

سونا