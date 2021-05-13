نائب المدير العام للشرطة يدشن برنامج الراعي والرعية





دشن الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام رئيس مجلس إدارة الصندوق برنامج الراعي والرعية وذلك في إطار برنامج التواصل الإجتماعي لرئاسة قوات الشرطة بالتعاون مع صندوق ضباط الشرطة المتقاعدين، بحضور الأمين العام المكلف للصندوق من خلال زيارات منزلية للمرضى والمعاقين من ضباط الشرطة المتقاعدين بأماكن سكنهم، شملت الزيارات السيد ربيع محمد شريف والسيد محمود حامد حماد والسيد عثمان إسماعيل.

وقال الفريق شرطة الصادق في تصريح صحفي ان إرث قوات الشرطة وأدبياتها تحتم علينا زيارة قادتنا وضباطنا السابقين الذين كانت لهم بصمات في صناعة تاريخ الشرطة السودانية، مؤكدا أن الشرطة غنية برجالها الذين كانوا جزءا من تاريخ الشرطة الممتد وقدموا اداءا مهنيا ووطنيا محل تقدير الشعب السوداني عبر الحقب المختلفة، مضيفا أن للشرطة السودانية ماضي تليد ومستقبل مشرق الامر الذي يحتم على قيادة ورئاسة الشرطة ومن باب الواجب التواصل مع هؤلاء القادة الذين أحدثوا علامة فارقة في مسيرة الشرطة السودانية، مضيفا بضرورة رد الدين إليهم ولو بالجزء اليسير.

موضحا أن خبرات وتجارب القادة السابقين لا زالت تمثل الوقود والمحرك لمسيرة الشرطة، متمنيا أن ينعم عليهم الله بالصحة والعافية معلنا إستمرار مثل هذه الزيارات من باب رد الجميل لهؤلاء القادة.

سونا