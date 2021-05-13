البرهان يتلقى إتصالاََ هاتفياََ من الرئيس المصري بمناسبةعيد الفطر





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إتصالاََ هاتفياََ من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياََ للسودان وشعبه كل التقدم والإستقرار.

إلى ذلك هنأ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أيضاََ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنياََ لجمهورية مصر العربية وشعبها السلام والإزدهار .

وتبادل الرئيسان خلال الإتصال الهاتفي وجهات النظر بشأن بعض قضايا التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية ذات الإهتمام المشترك .

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