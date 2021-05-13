الاتحادي الديمقراطي الأصل يهنئ الشعب السوداني بعيد الفطر





تقدم نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رئيس قطاع التنظيم محمد الحسن الميرغني لجموع الشعب السوداني وبصفة خاصة اسر شهداء ثورة ديسمبر الابرار وثوارها بالتهنئة بعيد الفطر المبارك .

واكد نائب رئيس الحزب الاتحادي في تصريح لـ(سونا) وقوفه مع مطالب الثوار العادلة بتقديم المجرمين الذين وجهوا فوهات بنادقهم نحو صدور الشهداء العزل دون مراعاة لادميتهم وانسانيتهم وتظاهرهم المشروع في محيط القيادة وهم يطالبون بالقصاص لدماء الشهداء ، وقال “لن تلين لنا قناة ولا ينكسر لنا سهم حتى ناخذ حق شبابنا وسنظل نطالب باصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتحقيق العدالة في القضايا الوطنية وفي مقدمتها القصاص لدماء الشهداء وحق الجرحى والمفقودين ونطالب ببسط الأمن والسلام والعيش الكريم لكل أبناء الشعب السوداني الأبي وتحقيق التحول الديمقراطي الذي من أجله قدم شهداءنا ارواحهم الطاهرة.

سونا