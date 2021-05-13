حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي تهنئ بالعيد





تقدم الدكتور الهادي إدريس يحى عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية السودانية وحركة جيش تحرير السودان المجلس وجميع رفاقه من أعضاء الهيئة القيادية العليا والمكتب التنفيذي للحركة بالتهنئة لكل الرفاق وجماهير الشعب وجميع المسلمين والمسلمات بمشارق الأرض ومغاربها بمناسبة عيد الفطر المبارك معربا عن أمله ان يعيده الله على البلاد بالسلام والأمن والاستقرار.

ودعا الهادي في بيانه بمناسبة العيد شركاءهم في حكومة الفترة الانتقالية بالاسراع معا والمضي قدماً في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والتنمية.

الحراك السياسي