أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة تعافي واحدة بالشمالية





أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة تعافي واحدة دون تسجيل أي حالة وفاة وذلك حسب التقرير اليومي لادارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة.

كما أشار التقرير الى أن الحالات الجديدة سُجلت بمحلية دنقلا حالتين وبمحلية الدبة حالة واحدة وبمحلية دلقو حالة مع وجود 66 حالة نشطة بالعزل المنزلي واربع حالات بمركز العزل الرئيسي بدنقلا ليبلغ بذلك تراكمي حالات الاصابة منذ بداية الجائحة في الولاية الشمالية 848 حالة إصابة متضمنة 640 حالة تعافي و139 حالة وفاة .

وناشدت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات والموجهات الصحية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

سونا