الطاقة تبدأ توزيع أكثر من 56ألف طن من البنزين والجازولين





قال المدير العام للإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط المكلف بوزارة الطاقة والنفط عبدالله أحمد عبدالله إن الوزارة ستبدأ عملية توزيع البرنامج الإسعافي للوقود للخرطوم و الولايات إبتداءً من اليوم الجمعة بعد إكتمال تفريغ الباخرة (Tulip) في ميناء الخير والتي تحمل 13.500 طن من منتج البنزين تم ضخها عبر خط الأنابيب إلي مستودع الشجرة بالخرطوم.

وأضاف أنه تم تفريغ الباخرة (JAC PARAKSHA) بحمولة 43 الف طن متري في ميناء الخير من منتج الجازولين يوم أمس الخميس وسيتم تخصيص 60% من تلك الحمولة لتغطية الموسم الزراعي.

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