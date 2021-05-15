مناشدات لاحتواء احداث المدينة ١١ بالنيل الازرق





– اصدرت مجموعة نشطاء السلام بولاية النيل الازرق بيانا حول الاحداث التي شهدتها المدينة ١١ بمحلية قيسان اول وثاني العيد و تلقت ( سونا) نسخة منه

وطالبت المجوعة حكومة الولاية بالتدخل العاجل لاحتواء احداث المدينة ١١ بمحلية قيسان والمحافظة علي التعايش السلمي داعية الجميع لتفويت الفرصة لاي مهددات للنسيج الاجتماعي

واوضح البيان انه ومنذ تواتر الانباء من المدينه ١١ حول خلاف محدود بسبب فقدان بضع من المواشي لتصرفات طائشه من افراد لا يحسبون اي ثمن للتعايش السلمي بين مكونات تلك المدينه وهو تعايش ضارب في القدم. نكرر مناشدتنا للسلطات بالاقليم للتحرك بما يتناسب وحجم الازمه حيث علمنا بتواجد المدير التنفيذي لمحلية قيسان منذ الامس بموقع الحدث حيث تتحدث الانباء عن سقوط عدد من الاصابات .

ودعا عبدالعاطي محمد الفكي رئيس مجموعة نشطاء السلام PAG المواطنين بكافة مكوناتهم لضبط النفس وتحكيم صوت العقل من أجل الحفاظ علي نسيجنا الاجتماعي الذي عرف بالتسامح والعفو والصفح مناشدا للسلطات بالاقليم بان تقوم بدورها في احتواء هذا الوضع سائلين الله ان يعم الامن والاستقرار ربوع هذا الاقليم

فيما شجبت الادارة الاهلية بالنيل الازرق حالات الانفلات والاعمال المشينة حيث اعلن المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الازرق رئيس الادارة الاهلية بالولاية شحبهم واستنكارهم لمايبدر من المتفلتين ومعتادي الاجرام وقال ان الادارة الاهلية تنبذ الاعمال المشينة الدخيلة علي المحتمع

واوضح المك الفاتح في تصريح لسونا ان البلاد تمر بمنعطف خطير وهناك بعض المتفلتين والمجرمين استغلوا هذه الظروف مضيفا ان الادارة الاهلية بالولاية ستبذل قصاري جهدها لمتابعة الجناة وتسليمهم للجهات المختصة واحكام التنسيق مع الجهات العدلية والقانونية والامنية لضبط كل من تسول له نفسه المساس بامن المجتمع

سونا