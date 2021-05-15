الثروة الحيوانية:طرح مشروع لمجمع متكامل لصادر اللحوم الحمراء بمؤتمر باريس





كشفت د.جهاد سيد حجار مدير عام الادارة العامة للتخطيط واقتصاديات الثروة الحيوانية بوزارة الثروة الحيوانية اليوم بمنبر وكالة السودان للانباء (سونا) عن مشاريع وزارتها المقدمة بمؤتمر باريس للاستثمار.

وقالت ان الوزارة قدمت مشاريعها تماشياً مع خطة الوزارة المستقبلية للفترة الانتقالية التي تهدف الى زيادة الصادرات باضافة القيمة المضافة لمنتجاتها بالاتجاه لتصدير اللحوم الحمراء بدلا عن الماشية الحية.

حيث قدمت الوزارة مشروع لمجمع متكامل لصادر اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الأخرى بتكلفة تقدر ب 700 مليون دولار وبمساحات لا تقل عن المليون فدان ينفذ بالولايات التي تمتاز بكثاقة حيوانية كبيرة وهي شمال كردفان، جنوب دارفور وولاية نهر النيل.

واشارت الى ان المشروع يتكون من مزارع تربية وانتاج الماشية، زراعة الاعلاف وتصنيعها، محجر، مسلخ بمواصفات عالمية، مصنع لإنتاج مختلف انواع اللحوم، وحدة معالجة مخلفات الذبيح، مدبغة الجلود، قسم خاص بتربية الحيوانات المنتجة للالبان، مصنع لمنتجات الالبان، انشاء الطرق وخدمات الكهرباء ومياه الشرب والري، وتشييد مطار للمساهمة في تصدير اللحوم.

كما قدمت الوزارة عدد من المشاريع الأخرى الهامة منها انشاء المسالخ الحديثة، مشاريع الاستزراع السمكي، مشروع انتاج وتصدير وتصنيع الاعلاف، تأهيل محجر بيطري، انشاء محجر صادرات الثروة الحيوانية هيدوب بولاية البحر الاحمر بتكلفة مالية اجمالية تقدر بمليار ونصف مليار دولار بما فيها تكلفة مجمع صادرات اللحوم المتكامل.

كما تشارك الوزارة ايضا في المعرض المصاحب للمؤتمر بمجموعة من الافلام الوثائقية عن الثروة الحيوانية ومنتجاتها، الخارطة الاستثمارية لقطاع الثروة الحيوانية بالإضافة الى عدد من البوسترات والمطبوعات.

وقالت د.جهاد ان مؤتمر باريس يعتبر فرصة هامة لوزارة الثروة الحيوانية لطرح مشروعاتها الحيوية وجذب الاستثمارات الاجنبية للسودان.

واضافت “تمثل الثروة الحيوانية إحدى الدعامات المهمة للاقتصاد القومي باعتبارها مورد متجدد حيث يمتلك السودان ثروة حيوانية تقدر بحوالي 105 مليون رأس من الأنعام تساهم في الصادرات فضلا عن مساهمتها في مكافحة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء”.

سونا