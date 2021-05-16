خالد عمر:اليوم شهدنا اولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين





قال خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء شهدنا اليوم اولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر في الذكري الثانية لمذبحة الاعتصام.

وأوضح في صفحته في الفيس بوك قابلنا القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث ٢٩ رمضان المؤلمة، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، والتي شملت ٧ متهمين بإطلاق الرصاص و٩٢ مشتبهاً به من منسوبي القوات المسلحة السودانية.

وأشار أنه تم رفع الحصانة عن المتهمين وتحويلهم الى النائب العام الذي سيقوم بالتحري معهم ومع المشتبه بهم، تمهيداً لتقديم من يثبت ارتكابه هذا الجرم لمحاكمة نزيهة وشفافة.

وترحم على الشهداء الذين سقطوا في كل بقاع البلاد. وأكد العزم ألا تستثني العدالة أحداً أو يمر جرم دون كشف الحقائق كاملة دون مواربة، تحقيقا لشعارات الثورة.

السوداني