وزيرة الخارجية تجري اتصالات هاتفية بنظيريها التركي والباكستاني





أجرت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، اليوم السبت الموافق ١٥ مايو ٢٠٢١م، اتصالات هاتفية بالسيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، والسيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار توحيد الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

ناقشت الاتصالات ترتيبات الاجتماع الطاريء لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تطورات الأوضاع بفلسطين، المزمع عقده يوم غد الأحد الموافق ١٦ مايو ٢٠٢١م وضرورة الخروج بقرارات تدفع بحماية المدنيين ووقف العدوان الممنهج ضد الفلسطينيين وأراضيهم.

أكد الوزراء أن السلام في الشرق الاوسط لن يكتمل إلا بالتوصل لاتفاق سلام عادل وحل القضية الفلسطينية على اساس الدولتين والإلتزام بمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

السوداني