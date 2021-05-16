إعلان السياسة التمويلية للبنك الزراعي





أعلن البنك الزراعي السوداني السياسة التمويلية للعام 2021-2022 والخاصة بتمويل المحاصيل الرئيسية: الذرة، الدخن، السمسم، الفول السوداني، زهرة الشمس، والقطن وذلك في القطاعات الزراعية (الآلي والمروي والتقليدي) وتأتي السياسة متوافقة مع مؤشرات وزارة الزراعة والغابات للمساحات المتوقع زراعتها.

واشتملت السياسة التمويلية على أهم الموجهات العامة والمتمثلة في أن الأولوية في التمويل للمشروعات التي تدعم تأمين الأمن الغذائي القومي وتحقيق زيادة الصادرات واحلال الواردات الغذائية بالإضافة إلى ربط التمويل باستخدام الحزم التقنية وأن يتم التعاقد مع المنتجين كأفراد أو جمعيات وتنظيمات وفق الأطر القانونية، كما يتم ربط التمويل بالتأمين الزراعي تقليلا للمخاطر.

سونا