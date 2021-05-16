من هو المرشح الأبرز لخلافة “زيدان” في قيادة ريال مدريد!





قرر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان الرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، وأبلغ اللاعبين بقراره هذا. حيث جاء قراره إثر إقصاء الريال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن زيدان درس قراره طويلا. ووصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله.

وكخليفة لزيدان، أكدت الصحيفة أن “راؤول غونزاليس” مدرب الريال الثاني. هو المرشح الأول للخلافة.

يليه الإيطالي ماسيميليانو أليغري، والألماني يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني. الذي سيترك منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل.

وسيغادر زيدان ريال مدريد بعد تتويج بالفريق بـ11 لقباً.

وفي نيته تحقيق اللقب الـ12 كهدية نهاية مرحلته.

الامارات نيوز