عمر بشير مانيس سفيرًا للسودان لدى فرنسا





وافقت الحكومة الفرنسية على قبول ترشيح السفير عمر بشير مانيس، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لحكومة جمهورية السودان لدى الجمهورية الفرنسية.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية بفرنسا السفير جبير إسماعيل جبير، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن مسؤول ملف السودان بالإدارة العامة لإفريقيا والمحيط الهندي بوزارة الخارجية الفرنسية، أفاد بأن مجلس الوزراء الفرنسي قد أعطى الموافقة في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي الثاني عشر من أيار/مايو الجاري، على قبول ترشيح السفير عمر بشير مانيس سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لحكومة جمهورية السودان لدى الجمهورية الفرنسية، وأضاف بأن خطابًا بالموافقة قد أرسل لسفارة فرنسا في الخرطوم.

وهنأ جبير السفير عمر بشير مانيس على الموافقة، متمنيًا له التوفيق في التكليف الوطني الكبير، وأشار إلى أن سرعة الموافقة على الترشيح تعكس الرغبة الكبيرة لدى الحكومة الفرنسية للتوسع في العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون فى جميع المجالات.

يذكر أن السفير عمر بشير مانيس كان قد شغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية قبيل استبداله في شباط/فبراير الماضي بالوزير خالد عمر يوسف ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء.

صحيفة السوداني