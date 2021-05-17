آلاء صلاح في مؤتمر باريس: نجدد التواصل مع العالم لبناء وتنمية الإنسان





قال إحدى أيقونات الثورة، آلاء صلاح، إن بلادها تجدد تواصلها مع العالم خلال مؤتمر باريس، لكن هذه المرة مساعي البناء والتنمية للإنسان.

وتستضيف فرنسا مؤتمراً لدعم الانتقال وتشجيع الشركات الكبرى للاستثمار في السودان.

وقالت آلاء خلال فعاليات المؤتمر: “نحن الآن نجدد تواصلنا مع العالم وهذه المرة في مساعي البناء والتنمية للإنسان في مؤتمر باريس ليتعرف العالم على السودان الجديد”.

صحيفة السوداني