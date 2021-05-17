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آلاء صلاح في مؤتمر باريس: نجدد التواصل مع العالم لبناء وتنمية الإنسان
قال إحدى أيقونات الثورة، آلاء صلاح، إن بلادها تجدد تواصلها مع العالم خلال مؤتمر باريس، لكن هذه المرة مساعي البناء والتنمية للإنسان.
وتستضيف فرنسا مؤتمراً لدعم الانتقال وتشجيع الشركات الكبرى للاستثمار في السودان.
وقالت آلاء خلال فعاليات المؤتمر: “نحن الآن نجدد تواصلنا مع العالم وهذه المرة في مساعي البناء والتنمية للإنسان في مؤتمر باريس ليتعرف العالم على السودان الجديد”.
صحيفة السوداني
5 تعليقات
غوري ي فقر ي بااالونة الكفوه
انت مفروض تنحشري تحت الارض ي انتهازيه ي فطيسه
واحدة طلعت رقصت في راس عربية بقت مؤهلة تمشي مؤتمرات عشرة بلدي بإسم السودان السجمان.
فعلاً امة ضحكت من جهلها الامم
ايقونة .. كنداكة … شفاته كلها اسماء توحي بالزمن الذي اوصانا رسولنا الكريم بالتعوز منه
لعنت الله على قحت وكل من ايدها و ناصرها كما ازل الكيزان نسال الله ان يزلهم في عز النهار
ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم
لك الله ياسودان العزة و الكرامة فقد ذهب الاسود و تبقت الضباع و الثعالب تتكالب عليك
هذا زمانك يا مهازل فامرحي ، قد عد كلب الصيد في الفرسان
استعراضية درجة اولى ،حضرت نفسها من حيث الشكل اما من حيث المضمون فهى لازالت جاهلة لا بتعرف انجليزى ولا فرنساوى ولا حتى عربى